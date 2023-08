Quella di oggi sarebbe dovuta essere la giornata di Duvan Zapata al Torino. L'attaccante colombiano non ha invece ancora raggiunto il capoluogo del Piemonte, lo farà solamente domani. Anche le visite mediche del centravanti sono slittate di un giorno: non le ha sostenute oggi ma le farà nella giornata di domani.



Il motivo? Nessuna complicazione nella trattativa. Semplicemente le parti hanno deciso di aspettare l'arrivo in Italia dell'agente di Zapata, oggi all'estero: quando domani sarà anche lui a Torino il trasferimento si sbloccherà, il centravanti effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con la sua nuova squadra.