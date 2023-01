La Fiorentina sta seriamente pensando di tentare l'assalto, già a gennaio, a Duvan Zapata. Il colombiano è in uscita dall'Atalanta, che chiede 15 milioni di euro per dare l'ok alla cessione. Ma il prezzo, scrive La Nazione, al pari dell'età dell'ex Samp (31) mettono la possibile trattativa in salita.