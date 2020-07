Gabriele Zappa ha convinto tutti. Nonostante il suo Pescara abbia vissuto una stagione deludente in Serie B, il terzino classe '99 acquistato a titolo definitivo dall'Inter è stato costantemente tra i più convincenti: cinque gol e un assist all'attivo da terzino destro, numeri importanti per un laterale che non ha certamente giocato in una squadra di vertice. Ecco perché la dirigenza dell'Inter valuterà l'ipotesi recompra, clausola inserita per 4 milioni di euro dopo la cessione definitiva della scorsa estate.



Naturalmente Zappa verrebbe riacquistato per essere inserito in altre operazioni e poi monitorato in prospettiva futura: non mancano le proposte dopo la sua ottima stagione in Serie B, lo vuole il Parma che cerca un laterale a destra giovane ma affidabile mentre il Benevento ci pensa per la corsia destra che Pippo Inzaghi vuole rinforzare dal prossimo anno in Serie A. L'ora del grande salto è arrivata, ma prima palla all'Inter. E Zappa non si ferma, anche in zona gol...