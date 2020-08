Gabriele Zappa piace a tutti. Perché il terzino destro classe '99 cresciuto nell'Inter ha convinto a Pescara, pur in una stagione deludente per il club ma dove ha saputo mettersi in mostra con cinque gol e due assist. I nerazzurri hanno una clausola di riacquisto, intanto si è attivata da settimane la Juventus che lo studia come pedina per il futuro da girare poi in prestito. Ma oggi stanno prendendo forza altre piste.



Da giorni si è fatto avanti il Benevento con il Pescara per avere Zappa, piace al ds Foggia come a Inzaghi; la trattativa è in piedi, ma si è mossa anche la Fiorentina per sondare il terreno alla ricerca di una pedina sulla destra, giovane e italiano, requisiti perfetti. In corsa c'è anche il Cagliari di Giulini che vorrebbe un colpo per la fascia da rinforzare, un'operazione nel pieno stile del presidente con talento e un nuovo progetto targato Di Francesco.