Gabriele Zappa è uno dei giocatori rivelazione in questa prima parte di campionato e domani, con la maglia del Cagliari, avrà la possibilità di sfidare l'Inter, il club nel quale è cresciuto calcisticamente.



"Dispiaciuto di non essere stato confermato, come Zaniolo? No, Penso che l’Inter abbia bisogno di calciatori esperti, pronti sul momento", ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. "Squadra del cuore? Sono milanista, il mio idolo era Kakà. Chi può fermare uno come Lukaku? Tutti i nostri difensori hanno qualità, ma mi sbilancio: Andrea Carboni. È un 2001, è tosto, sull’uomo è forte, non molla di un centimetro".