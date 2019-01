Zappacosta alla Lazio, siamo in dirittura d'arrivo. L'ex esterno di Atalanta e Torino ha manifestato il proprio desiderio al Chelsea di cambiare aria per giocare di più (soltanto 18 i minuti collezionati in campionato con Sarri) e il club londinese è intenzionato ad accontentarlo. Nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo la trattativa tra le due società, che devono raggiungere un accordo sulla formula del trasferimento: dopo i 6 mesi di prestito, il Chelsea chiede un obbligo di riscatto a 12-13 milioni di euro, mentre la Lazio offre il diritto a 15. Secondo quanto raccolta da La Gazzetta dello Sport, l'intesa potrebbe arrivare sulla base di un obbligo subordinato a certe condizioni e a una cifra più bassa.