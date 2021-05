Davide Zappacosta ha fatto i bagagli e oggi ha ufficialmente detto addio al Genoa dopo un anno vissuto in prestito. Il suo futuro, per ora, è al Chelsea società con cui è legato fino al 30 giugno 2023. Ecco il messaggio di ringraziamento pubblicato sui social."A Genova ho ritrovato tutto quello di cui avevo bisogno, in campo e fuori. Fiducia, affetto, entusiasmo, calore. Solo grazie per avermi aspettato ad inizio anno. Abbiamo conquistato assieme, fino all’ultima goccia di sudore, una salvezza incredibile, dando tutti il massimo ogni giorno. Grazie a tutti i miei compagni, un gruppo davvero speciale, genuino e unito. Grazie a tutto lo staff e a chi lavora ogni giorno dietro le quinte. Grazie, davvero. Io e Camilla ci siamo sentiti a casa. Ecco perché oggi mi sento di dire che non sto lasciando una città…sto lasciando una parte di me. Ancora, a tutti…SOLO GRAZIE! Davide".