ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Avevo lasciato l'Atalanta quando non era quello che è diventata: tornare e potermi confrontare con un ambiente cresciuto così tanto mi ha dato grandi motivazioni"., ma Luca Percassi mi ha sempre rassicurato: mi volevano tanto quanto io volevo tornare. E a fine stagione scorsa io avevo detto ad Alessandro Lucci, il mio procuratore, che, lo dice il passato: chiunque è venuto per quel ruolo ha avuto una crescita enorme"."Non è scontato arrivare in una squadra dove tutto gira alla perfezione e sentire subito tanta fiducia dell’allenatore. Che va ripagata: ero arrivato dal Chelsea con pochi minuti nelle gambe, ora li sto mettendo e mi sento sempre meglio, anche seDevo trovare regolarità e questa sosta può avermi aiutato: anche a recuperare energie"., guarda oltre, non si accontenta: se abbiamo giocato una buona partita, ci chiede di dimenticarla. Lo fa lui per primo, vuole che lo facciamo tutti".Non ho aspettative, me le creo per continuare a lavorare e andare oltre: come chiede Gasperini".