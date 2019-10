"Pronto a tornare più forte di prima", parola di Davide Zappacosta che il giorno dopo l'intervento al legamento crociato ha postato su Instagram un video in cui, con l'aiuto di un tutore, già si cimenta con le scale dell'ospedale. Il classe '92 della Roma ha mostrato già i primi segnali di miglioramento di un percorso di recupero che durerà diversi mesi.

"24 ore fa ero in sala operatoria" tiene a sottolineare il terzino ex Chelsea e Torino che ha voluto ringraziare tutti i tifosi e i compagni che lo hanno sostenuto in questi giorni di difficoltà.