Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino del Genoa, Davide Zappacosta, ha espresso la propria opinione sull'Inter e su Antonio Conte.



"La Juventus era sempre la squadra da battere, l'Inter con il mister Conte ha trovato quel qualcosa in più che le ha permesso di stravincere il campionato, perché ha vinto con diverse giornate d'anticipo e nessuno l'avrebbe mai detto: questo significa che dietro è stato fatto un grande lavoro. Il futuro di Conte? Io spero che sia ancora in una panchina qui in Italia".