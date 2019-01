Lazio e Zappacosta, piano piano la trattativa procede. E il Chelsea ha già in testa il sostituto: Sarri, come riportano i media inglesi, ha chiesto alla dirigenza di portare a Londra Elseid Hysaj dal suo ex club, il Napoli. Zappacosta non rientra nei suoi piani, per questo potrebbe essere l'alleato in più per la Lazio.



MERCATO LAZIO - La trattativa per l'ex Torino procede: il nodo ingaggio potrebbe essere stato superato, la Lazio avrebbe accetto di pagare l'intero stipendio del giocatore per la durata del prestito. L'ex Torino percepisce oltre due milioni di euro a stagione.