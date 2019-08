Giorno di presentazioni in casa Roma. A prendere la parola al centro sportivo di Trigoria anche l'ultimo arrivato, il terzino in prestito dal Chelsea Davide Zappacosta: “Mi sento molto maturato dopo l'esperienza in Inghilterra. Non è stato facile andare a giocare fuori dall'Italia con una cultura, una lingua e un campionato completamente diverso. Sicuramente questo mi ha aiutato tanto perché ho attraversato momenti difficili e quindi sono cresciuto sia dal punto di vista umano che per quanto riguarda quello calcistico”.



Sulla scelta della Roma: “Le motivazioni che mi hanno portato qui sono una grande voglia di ripartire e quella di avere un percorso importante con un grande club come la Roma. Ho parlato con i miei ex compagni Emerson e Rudiger, mi hanno detto che mi sarei divertito perché qui la piazza è stupenda”.