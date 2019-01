Zappacosta vuole solo la Lazio. Non ha altre opzioni, ha scelto. Il problema è il gioco di incastri, l'effetto domino che serve per sbloccare una situazione complicata. Come riporta il Corriere dello Sport, tutti i tasselli devono andare al posto giusto: il Chelsea deve concedere ufficialmente il prestito dell’esterno con un riscatto che non superi i 15 milioni; deve trovare un sostituto adeguato che piaccia a Sarri in tempi brevi; in casa Lazio devono uscire 3 esterni, Patric, Caceres e Basta. E non sono trattative semplici.

Il ds Tare lotta contro il tempo: vuole regalare ad Inzaghi un tassello fondamentale, un esterno da Champions. Sta lavorando alacremente, sta tessendo una trattativa complicata ma non impossibile. Inzaghi vuole un rinforzo da quella parte, dietro Marusic il nulla: la società sta lavorando per accontentarlo. E Zappacosta vuole solo la Lazio.