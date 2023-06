L'ex Fiorentina e West Ham Mauro Zarate ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha espresso le sue considerazioni in vista della finale di Conference: "In attacco vedo meglio la Fiorentina. Secondo me Jovic deve esplodere ancora, speravo che facesse molti più gol. Anche Cabral sta facendo molto bene, Nico Gonzalez poi è molto forte. Sì, Michail Antonio davanti è molto forte fisicamente. E Benrahma parte in velocità, è pericoloso e sprona la squadra. Il mio ricordo più bello che ho in maglia viola? Il gol al volo contro il Napoli, ma è uno dei tanti"