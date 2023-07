Mauro Zarata può ancora restare in Italia. L'attaccante argentino ex-Inter e Lazio lo scorso gennaio a sorpresa aveva firmato con il Cosenza, ma a fine stagione il suo contratto è scaduto e oggi è ancora svincolato. Su di lui ha messo gli occhi il Barletta pronto a regalarsi un sogno e fra chi spinge per la permanenza del bomber in Italia c'è anche la sua compagna, Natalie Weber, che nel frattempo continua a deliziare i suoi fan con scatti e foto da urlo sui social. Eccola nella nostra gallery.