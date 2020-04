Mauro Zarate, attaccante del Boca Juniors, ex di Fiorentina, Inter e Lazio, parla della sua esperienza con la Viola a la Gazzetta dello Sport: “Un'oasi. Mia moglie lo dice sempre: 'Perché sei voluto andar via?'. I tifosi, durante la malattia, mi mostrarono un affetto mai visto. Ricordo il destro a giro contro il Carpi, un colpo dei miei. Il primo ad abbracciarmi fu Astori. Abitavamo a 50 metri di distanza, la sua morte fu uno shock. Poi ho discusso con Sousa: non mi vedeva, ma andarmene fu un errore”.