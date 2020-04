Mauro Zarate, ex attaccante di Inter e Lazio, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'addio alla Lazio? Non lo rifarei, mi sono pentito subito. L'Inter era il club migliore d'Italia, ma non riuscii ad esprimermi. Quando tornai a Roma si era rotto qualcosa, inutile parlarne ancora.