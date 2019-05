Più o meno un anno fa (era il 4 giugno) Simone Zaza segnava quello che finora è il suo ultimo gol con la maglia azzurra della Nazionale. La partita era l’amichevole Italia-Olanda. Roberto Mancini ha poi convocato l’attaccante per le gare dello scorso settembre di Nations League facendolo giocare a Lisbona contro il Portogallo. Da quel momento, però, la punta lucana ha trascorso mesi più complicati quanto potesse immaginare: al Torino ha giocato poco (e soprattutto nei primi mesi anche male), di conseguenza ha perso anche la possibilità di rappresentare l’Italia. “Zaza mi piace molto ma se non gioca non posso chiamarlo” ha dichiarato negli scorsi giorni il ct Mancini. Una frase, questa, che sta facendo riflettere il centravanti che ora valuterà se restare al Toro o chiedere la cessione.



AL TORO CHIUSO DA BELOTTI - Il presidente Urbano Cairo entro la fine di giugno riscatterà il cartellino della punta dal Valencia (come da accordi presi la scorsa estate) ma, come accaduto con M’Baye Niang un anno fa, questo non pregiudica un’eventuale futura cessione. Fra un anno, se tutto andrà come prevista, l’Italia si prepara a disputare gli Europei e Zaza vorrebbe essere tra i protagonisti della spedizione azzurra: restare al Torino potrebbe voler dire vivere un’altra stagione da comprimario e non da attore principale, Andrea Belotti dovrebbe infatti restare in granata e per il numero 11 gli spazi potrebbero essere ancora ridotti. UOMO-MERCATO DELL'ESTATE - “Un anno fa sono arrivato al Torino pieno di grande speranze e di grande voglia di fare bene, a livello personale purtroppo non è andata come speravo. Poi si vedrà ma io ho firmato un contratto di 5 anni” aveva dichiarato Zaza nelle scorse settimane parlando del suo futuro. Ma ora pensa attentamente a cosa fare. L’eventuale ripescaggio del Torino in Europa League, in caso di esclusione del Milan, potrebbe convincere l’attaccante a restare (in quel caso avrebbe infatti qualche possibilità in più di giocare), in caso contrario Zaza diventerà con ogni probabilità uno degli uomini-mercato dell’estate.