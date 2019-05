Nonostante le esperienze vincenti e più o meno fortunate alla Juventus e al Valencia, ripensando al passato calcistico di Simone Zaza la prima squadra che balza alla mente è il Sassuolo. D’altronde l’attaccante lucano è diventato “grande” proprio con la squadra neroverde, che gli ha permesso di segnare i suoi primi gol in Serie A, di conquistare la Nazionale e di approdare, infine, alla Juve, dove ha vinto i suoi primi trofei. Il presente di Zaza è invece il Torino con cui, domenica alle 12.30, affronterà proprio il Sassuolo.



POSSIBILE CESSIONE - L’esperienza in granata dell’attaccante in questa stagione non è stata certamente all’altezza dei due anni in neroverde e solamente dei gol pesanti per la rincorsa all’Europa della squadra di Walter Mazzarri potrebbero rendere meno amaro il bilancio di questo campionato. La partita contro il Sassuolo, se il tecnico toscano gli concederà spazio, per Zaza potrebbe essere quindi una vetrina importante in ottica futura, perché la sua permanenza al Torino anche nella prossima stagione è tutt’altro che scontata. Urbano Cairo sarà obbligato a riscattare il cartellino del giocatore dal Valencia ma, se dovesse arrivare l’offerta giusta, a fine stagione potrebbe lasciarlo partire. ZAZA COME NIANG - Tra i soldi già versati al momento del prestito e quelli che verserà per il riscatto, il Torino sborserà in totale 15 milioni di euro per Zaza. La stessa cifra spesa in precedenza per acquistare M’Baye Niang dal Milan (altro giocatore che si è rivelato un flop). Il senegalese la scorsa estate è stato poi ceduto al Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sempre a 15 milioni: con i rossoneri di Francia Niang è riuscito a rilanciarsi e il club transalpino dovrebbe esercitare la clausola per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Un’operazione simile a quella dell’ex milanista il Torino proverà a farla anche per Zaza, in modo da poter recuperare i soldi spesi per il suo acquisto.