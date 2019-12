Tra i giocatori più corteggiati in questi ultimi giorni del 2019 c'è Simone Zaza: l'attaccante del Torino piace alla Spal, alla Fiorentina, al Sassuolo ma anche in Spagna ha diversi estimatori. Difficilmente però lascerà a gennaio la formazione granata: per il presidente Urbano Cairo è infatti incedibile.



Se Zaza andrà via dal Torino sarà più probabile che lo farà la prossima estate, a campionato concluso. Ma molto dipenderà dalla volontà dello stesso giocatore, che in Piemonte si trova molto bene.