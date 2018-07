Simone Zaza e il Torino sono sempre più distanti. Le difficoltà che sta riscontrando la società granata nel cedere M'Baye Niang, complicano non poco la trattativa per l'attaccante del Valencia che è anche nel mirino del Milan. E proprio i rossoneri potrebbero approfittare delle difficoltà dei granata per cercare di vincere il duello di mercato.



Zaza è seguito dal Torino da diverso tempo ed è sempre stato considerato la prima scelta in attacco nel caso uno degli attaccanti, nello specifico Andrea Belotti o M'Baye Niang, fossero stati ceduti. Ma proprio per il fatto che il Gallo resterà e che per l'ex Milan non sono ancora giunte vere e proprie offerte, Zaza è ora più distante.