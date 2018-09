Sabato 13 febbraio 2016, Torino. Juventus e Napoli sono in lotta per lo scudetto, dopo un inizio di stagione complicato entrambe le squadre hanno iniziato a macinare gioco e punti e, proprio quel 13 febbraio, si trovano una di fronte all'altra nello stadio bianconero: i partenopei sono avanti di due punti in classifica, 56 contro i 54 degli uomini di Allegri, lo 0-0 con cui sembra che la partita debba terminare potrebbe quindi accontentare la squadra di Sarri, considerato anche che permetterebbe di mantenere il vantaggio negli scontri diretti (in virtù del 2-1 dell'andata). All'88' però accade quello che nessuno in quel momento si aspetta: Simone Zaza lascia partire un tiro dal fuori area che sorprende Pepe Reina e regala alla Juventus il vantaggio, la vittoria e il sorpasso in classifica.



VERSO L'ESORDIO DA TITOLARE IN GRANATA - Domenica 23 settembre 2018, Torino. Simone Zaza, dopo aver lasciato l'Italia a distanza di qualche quel gol a Reina per cercare fortuna prima in Inghilterra poi in Spagna, è da circa un mese nuovamente un protagonista della serie A e di fronte ha di nuovo il Napoli. Come proseguirà questa storia non lo si può certo sapere, bisognerà attendere le 14.30 di domenica per proseguire il racconto. Un racconto completamente diverso da quello precedente perché Zaza ora non veste più la casacca numero 7 della Juventus, ma quella numero 11 del Torino. Un racconto molto atipico perché, al momento, non inizia con il classico “C'era una volta...” ma con “Ci sarà una volta...”. La volta è quella in cui Simone Zaza farà il suo esordio da titolare con la maglia granata.



IN COPPIA CON BELOTTI - In questo inizio di stagione, infatti, nelle due partite in cui è stato impiegato Zaza è sempre subentrato dalla panchina: mai Walter Mazzarri lo ha schierato nell'undici titolare. Complice l'infortunio muscolare occorso a Iago Falque, domenica l'attaccante lucano sarà invece in campo dal primo minuto al fianco di Andrea Belotti. I due centravanti contro l'Udinese hanno dimostrato di avere bisogno ancora di tempo per poter trovare la migliore intesa, ma appena l'amalgama ci sarà potranno certamente dare diverse soddisfazioni a Mazzarri. E magari anche a Roberto Mancini, che li ha schierati insieme nei minuti finali dell'ultimo Portogallo-Italia. Ora nella testa di Zaza c'è solamente l'esordio contro il Napoli, partita nella quale spera di ripetere quella conclusione che valse i tre punti alla Juventus due anni e mezzo fa. Quello è stato il suo penultimo gol in serie A, ai tifosi del Torino non resta che sperare che domenica l'attaccante torni a segnare per onorare al meglio l'esordio da titolare in granata.