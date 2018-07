Dopo i 13 gol in 33 partite di Liga della scorsa stagione, l’attaccante classe 1991 sta sudando in ritiro col club spagnolo. Da lunedì è ufficialmente iniziata la preparazione della squadra di Marcelino e Zaza sta lavorando sodo per farsi trovare pronto in vista dell’avvio della stagione. Il giocatore, infatti,Anzi, è grato al club e si allena con grande impegno, in attesa di novità sul mercato., ma prima deve riuscire a. E soprattutto di Simone Zaza dev’essere convinto l’allenatore rossonero,, ha detto Gattuso nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Milan.Può darsi, in pieno periodo di mercato è difficile che un allenatore si sbilanci sugli obiettivi della propria società. Soprattutto considerando. Il Milan ha pronto un prestito con obbligo di riscatto fissato aper convincere il Valencia a cederlo. Zaza aspetta solo il Milan e recentemente ha rifiutato una ricca proposta dalla Cina arrivatagli da parte del. Zaza vuole vestire la maglia rossonera,Ma i dubbi riguardano - come detto - anche Kalinic. Al momento, infatti, l’Atletico Madrid- Tra Zaza che si allena col Valencia e il Milan che aspetta di cedere Kalinic, c’è da registrare il. “Per un 3-5-2 abbiamo sei giocatori offensivi, che forse sono anche troppi., ha detto il presidente granata Cairo. Da tempo Zaza è nel mirino della società granata, che pensa di affiancarlo al Gallo Belotti per formare una coppia da Europa. Prima, però, il Torino deve cedere:ha estimatori in Francia (Marsiglia e Nizza su tutti),in Spagna (soprattutto il Siviglia),è sempre in bilico. Nessuno è incedibile in casa granata e in caso di partenza di uno degli attaccanti, il primo obiettivo di Petrachi e Cairo è proprio Zaza.. Esattamente come il Milan, che deve ancora piazzare Kalinic. E intanto Zaza lavora (e sorride) col Valencia, come si vede nella foto postata su Instagram...@AleCosattini