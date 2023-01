Questo pomeriggio il direttore del Corriere dello sportdurante un collegamento con Radio Toscana, ha avuto modo di analizzare alcuni dei principali temi in casa. Questo un estratto delle sue parole:"Il presidente della fiorentina ha messo 400 milioni nella Fiorentina, che amento per il momento dimostra di avere una gestione virtuosa. Una società che ha venduto un giocatore a 75 milioni alla, che se ne voleva andare e che andando in scadenza l’anno successivo non accettava alcuna richiesta di rinnovo. Occorre ragionare anche da questo punto di vista. Lo stesso vale per. Poi è vero che c’è il caso di, che voleva rimanere ma il quale aveva avuto dei contrasti con l’allenatore.Capisco la delusione dei fiorentini, e non a caso oggi abbiamo fatto un titolo provocatorio:. Anche questo è comunque un passaggio da non dimenticare. Erano stati offerti ben 36 milioni per l’argentino. Capisco la delusione per i risultati dei fiorentini, perché anche io sono convinto che la squadra si meriti più punti di quelli che ha, ma se ci si guarda attorno, tolto il Napoli, non è che gli altri stiano facendo grandi cose”.Un commento anche sulla stagione in corso e sui tanti problemi avuti dalla squadra di Vincenzo Italiano: “E’ chiaro che finora la stagione sia deludente ma ancora non è finita. Pensavo che potesse fare meglio, perché la squadra non è per niente male.Puoi anche mettere in discussione i dirigenti, ma sono proprio gli stessi dirigenti devono migliorare attraverso gli errori. Per fare bene serve dargli continuità.Sono convinto che la Fiorentina non possa permettersi di mollare il campionato, deve fare il meglio finché può in tutte le competizioni. Non si può lasciar da parte niente: se si inizia a perdere in campionato, si condizionano anche le altre competizioni”.Infine ha parlato di mercato: “C'è la convinzione che ci siano già giocatori di qualità nella rosa viola. Certo, c'è da dire che finora il loro rendimento è stato negativo”.