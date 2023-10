"Quello che Mou ha detto nel post partita era un grande attacco indiretto alla società che non lo tutela mai, non è presente". Ivan Zazzaroni non usa giri di parole e in un'intervista a Radio24 ha parlato dell'attuale situazione in casa Roma. "Mourinho deve fare tutto ma non ha toccato palla sul mercato. Ma non fosse stato per lui Lukaku non sarebbe venuto alla Roma e lo ha detto il giocatore stesso". Il direttore del Corriere dello Sport, durante la trasmissione Tutti Convocati, ha aggiunto: "A Josè basterebbe avere i giocatori che chiede, mi dà fastidio l'idea che gira che sia solo un comunicatore. Ma come si fa a dirlo con tutti quei titoli vinti? La cifra tecnica della Roma è tutta negli infortunati dell'altra sera, c'era solo Lukaku. Così è difficile".