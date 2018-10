La Lazio non è riuscita a superare l'ostacolo Inter: la squadra di Spalletti ha vinto a Roma con 3 gol di scarto. A Roma, durante il day-after, si è discusso molto sulle cause della sconfitta. A fare chiarezza Ivan Zazzaroni: “La Lazio c’ha provato ma confusamente. Dopo lo 0-2 la partita è finita perché l’Inter si difende benissimo, ha la miglior difesa del campionato, ha uno dei migliori portieri. E su queste cose si basa, si difende benissimo lasciando libere le fasce e la Lazio non ha potuto far nulla. Ma la rosa della Lazio è buona, non è certo una squadra da 0-3 in casa contro l’Inter. L’Inter è più forte? Oh, ieri giocava Joao Mario. Sarà anche più forte ma la partita di ieri fa storia a sé”.