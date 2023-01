Come riportato nell’edizione odierna del Corriere Dello Sport, il giornalista e direttore Ivan Zazzaroni ha approfondito la trattativa, svoltasi nell’estate 2021, che ha portato Eldor Shomurodov alla corte di José Mourinho grazie ad una delle cifre più alte sborsate durante quella finestra estiva. “Una precisazione – si legge – dopo aver ascoltato domenica l’ottimo Compagnoni di Sky affermare che Shomurodov è stato fortemente voluto da Mourinho’: manco lo conosceva, né ricordava di averlo affrontato in coppa. L’ha preso Pinto dal Genoa nel periodo in cui l’uzbeko era un “buon prospetto” (non gliene faccio una colpa) pagandolo 17,5 milioni (1,5 per il prestito e 16 per il cartellino)”.