E’ stato tra gli acquisti estivi del 2004 che meno fece rumore in casa Juventus, quello passato alla storia per il trasferimento di Emerson Ferreira da Rosa dalla Roma a seguito di una tortuosa trattativa.Ed è un grosso errore, perché il calciatore francese ha preferito rimanere in bianconero e affrontare la Serie B. Mettendoci la faccia, come ha sempre fatto nella sua carriera. La redazione de ilBianconero.com lo ha contattato e tra i tanti temi affrontati c’è anche l’imminente“Secondo me sarà una sfida molto difficile per la Roma, anche se questa è la miglior occasione per rilanciare un gruppo che è in difficoltà nei risultati. Una vittoria può rappresentare un exploit molto importante. Ma la Juventus, in casa sua, è quasi impossibile da battere e sta vivendo un momento molto positivo. Risultato? Onestamente ci sono poche possibilità per i giallorossi, anche se nel calcio tutto può sempre succedere. Un pareggio, a conti fatti, non servirebbe a molto”.