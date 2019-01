L’Udinese è vicina all’esterno Zeegelaar dal Watford e ha chiesto il centrale Pisacane al Cagliari: tocca ora al presidente Giulini decidere se blindare il difensore o dare il via libera alla partenza (ci sono pure Benevento e Cremonese interessate). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i friulani hanno anche sondato il terreno col Frosinone per l’attaccante Ciano. A proposito dei ciociari: continua il pressing per il difensore mancino Zukanovic (Genoa) ma occhio all’Udinese, per la mediana idea Viola (Benevento).