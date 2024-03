Zeman: 'Allenerò ancora se qualcuno mi darà la possibilità. Sto bene, mi hanno rifatto nuovo ma...'

Zdenek Zeman torna a parlare. Lo fa per la prima volta dopo l'intervento al cuore (lo scorso 19 febbraio gli sono stati applicati quattro stent coronarici e uno carotideo) e l'inevitabile addio al Pescara, club di cui era allenatore. Presente a Spoltore, all’evento “4-3-3, il gioco di Zeman”, il boemo ha fatto luce sulle sue condizioni fisiche e sulle sue intenzioni future.



LE PAROLE - "Stavo meglio prima, ma mi hanno assicurato che mi hanno rifatto nuovo. Sto bene ma non sono ancora io. Tra qualche tempo starò di nuovo come prima, anzi meglio di prima. Il dottore mi ha aggiustato e rifatto nuovo e mi ha detto che potrò tornare a fare quello che mi piace, sempre che qualche squadra me ne dia la possibilità. Io ci credo ancora. In questo periodo ho sentito molto affetto, ho ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento e sono contento che gli sportivi mi seguano ancora. Pescara? Pensavo a qualcosa di diverso questo anno, ci eravamo lasciati con 20mila spettatori contro il Foggia a giugno e in questa stagione non li abbiamo mai ritrovati. È un peccato, perché Pescara può fare come Catania che porta sempre 15mila spettatori", queste le sue riportate da ilPescara.it.