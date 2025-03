Zeman è uscito dalla terapia intensiva

Getty Images

Per, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 27 febbraio, arriva una notizia confortante. L'allenatore boemo è: il 77enne è fuori pericolo, come riporta Sportmediaset. L'ex tecnico di Roma, Lazio e Pescara tra le tante, era stato vittima dell'ennesima ischemia celebrale con disturbi nella produzione del linguaggio e non solo. Ricordiamo che a inizio del 2024 Zeman si era sottoposto a un intervento chirurgico al cuore allo scopo di impiantare ben quattro bypass coronarici presso la clinica Pietrangeli di Pescara.

Nei giorni successivi al ricovero al Gemelli l'allenatore è lentamente migliorato: da qui la decisione di trasferirlo nel reparto di medicina riabilitativa per proseguire le cure. Il boemo non ha superato tutte le difficoltà, ma collabora con i medici fornendo segnali confortanti. Zeman a febbraio del 2024 era stato costretto forzatamente a lasciare la panchina del Pescara per il delicato intervento al cuore ricordato sopra.