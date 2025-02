Zeman, il neurochirurgo: "Non sappiamo se tornerà a parlare"

Getty Images

Alessandro Olivi,, ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell: "Ho visto Zeman,ma comprende la situazione. Annuisce, collabora con i sanitari. Non direi che è particolarmente affranto, o comunque non lo dà a vedere, ma si rende conto benissimo della sua condizione e del perché si trova in ospedale. Non sappiamo se tornerà a parlare, ce lo dirà il tempo, dipende quanto è stato in sofferenza il tessuto cerebrale. Al momento ha difficoltà nel linguaggio e nei movimenti dal lato destro del corpo. È vigile, collabora con i medici ai quali risponde con cenni del capo, annuendo. Capisce tutto. Ora dovrà fare altri test".

- Nell’ottobre dello scorso anno, Zeman aveva subitoaccusando un deficit motorio nella parte destra del corpo. Sei mesi prima, a inizio 2024, era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per problemi al cuore.