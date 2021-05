Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Zdenek Zeman ha parlato dell'ultima giornata di campionato: "Era difficile immaginarsi Milan e Juve impegnate in questo testa a testa all’ultima giornata. Innanzitutto perché la Juve ha di gran lunga la rosa più forte rispetto a tutte le altre, Inter compresa. E per me è già una grossa sorpresa che non abbia vinto lo scudetto, figurarsi trovarla attualmente al quinto posto. Sorprende anche il Milan, ma in modo diverso. Se dovesse finire quinto dopo essere stato campione di inverno centrerebbe un record negativo mai raggiunto da quando esiste il nuovo formato della Champions League. Però a me aveva sorpreso di più il primo posto per un girone intero rispetto alla posizione attuale. Nel girone di ritorno il Milan ha perso il passo e la continuità, ma la squadra non poteva reggere quel ritmo".