Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Zdenek Zeman ha parlato anche della prima stagione in Serie A di Cristiano Ronaldo. Mai banale, ha criticato il rendimento dell'asso portoghese della Juventus paragonandolo a un grande del calcio italiano.



"Non è stato un anno di grande calcio in Italia. La lotta scudetto è finita prima di cominciare, come succede da otto anni. La stagione di Ronaldo? Un po' peggio di quella di Quagliarella. È un campione ma il salto di qualità non c'è stato. Senza di lui la Juve aveva raggiunto due finali di Champions. Dal Napoli mi aspettavo di più ma aprire un ciclo non è facile. L'Inter ha costruito poco. L'Atalanta gioca il calcio più europeo di tutte"