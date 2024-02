Zeman, nessuna complicazione dopo l'operazione. Il medico: 'Non più di 4 sigarette e 2-3 caffé al giorno'

Zdenek Zeman sta meglio e rassicura i suoi tifosi e più in generale tutti gli appassionati del mondo del calcio sulle proprie condizioni di salute, in seguito alle indiscrezioni emerse nella giornata di ieri circa possibili complicazioni rispetto all’operazione alla carotide e all’applicazione di quattro bypass dello scorso 19 febbraio. “Sono pronto a tornare in campo a settembre”, ha fatto trapelare il tecnico boemo classe 1947, costretto a concludere anzitempo la stagione e a rassegnare le dimissioni a Pescara, lasciando la guida della squadra al vice Bucaro.



NESSUNA COMPLICAZIONE - A fare il quadro dello stato clinico di Zeman ci ha pensato, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il dottor Stefano Guarracini, primario di cardiologia della clinica Pierangeli di Pescara: “Tutto si è svolto secondo la tabella di marcia. Il mister sta bene. I controlli post-operatori di routine hanno evidenziato un quadro molto confortante, sia per il cuore che per la carotide. Oggi sarà dimesso e Zeman osserverà un periodo medio-breve di recupero di un paio di mesi per ricominciare meglio di prima. Non è in programma nessuna nuova operazione”.



LA PROMESSA DI ZEMAN - Il dottor Guarracini ha poi aggiunto le raccomandazioni fatte arrivare personalmente a Zeman per le prossime settimane di recupero: “Il mister mi ha dovuto promettere di fumare solo quattro sigarette al giorno (prima ne aspirava 60, ndr ) e di bere al massimo 2-3 caffè” (in precedenza erano almeno 6-7, ndr)”.