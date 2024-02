Zeman operato, non potrà più dirigere il Pescara da qui a fine stagione

Si è concluso con esito positivo l’intervento chirurgico alla carotide al quale è stato sottoposto nella mattinata di oggi l’allenatore del Pescara Zdenek Zeman, ricoverato presso la clinica “Pietrangeli” nella giornata di sabato. L’intervento ha avuto una durata di due ore e ha richiesto l’impianto di quattro bypass. Le condizioni di salute del tecnico 76enne, che nel corso di questa stagione era stato costretto a fermarsi già una prima volta dopo il malore accusato nel mese di dicembre, sono buone ma il periodo di riposo conseguente all’operazione sarà di 4-5 mesi e questo significa che Zeman non potrà dirigere il Pescara dalla panchina da qui al termine della stagione.



PANCHINA AL VICE - Dopo la pesante sconfitta esterna per mano della Vis Pesaro (0-4), la terza consecutiva dopo quella altrettanto pesante contro il Gubbio e quella interna nel turno infrasettimanale con la Spal, la guida della formazione abruzzese - che occupa la sesta posizione in classifica nel girone B del campionato di Serie C - passa momentaneamente al suo vice Guido Bucaro.