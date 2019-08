Intervistato da Il Giornale, Zdenek Zeman parla, fra le altre cose, anche della Juventus e di Maurizio Sarri: "Sarri deve scalare una montagna. È arrivato in una squadra che è abituata a vincere in un modo completamente diverso dal suo e di recente ha dominato puntualmente la scena italiana. Se il nuovo tecnico non dovesse partire col piede giusto, immagino già i problemi, i rimpianti dei tifosi e le polemiche dei critici".