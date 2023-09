Zdenek Zeman, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Pescara e l'Arezzo, ha parlato anche del trasferimento di Marco Verratti dal Paris Saint-Germain all'Al-Arabi: "Verratti ha dato tanto, per anni è stato il miglior centrocampista in Francia. In nazionale forse non ha reso al meglio perché per me è un regista. Andare in Qatar è giusto visto che il PSG non lo voleva. Speriamo di vedere Verratti con me in Serie A a chiudere la carriera".