Zdenek Zeman dice la sua sul campionato di Serie A. L'allenatore boemo ha dichiarato a Radio Rai: "Senza i tifosi allo stadio non c'è spettacolo, non c'è piacere. Il calcio così è senza sale, come un piatto insipido. Ieri la Lazio ha dato una mano alla Juve a vincere, l'ha aiutata. Dopo lo 0-2 pensavo la potessero chiudere... Il campionato è da giocare, perché anche la Juve non sta tanto bene. Per ora sta correndo ancora Atalanta, stranamente, visto che viene da Bergamo, dove ci sono stati più problemi che altrove. L'Atalanta corre coi problemi che c'erano a Bergamo, pensavo non avessero molto tempo per prepararsi e lavorare. Se sono stupito? Sì. Certo che se poi Malinovskiy indovina quei gol...".