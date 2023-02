Zdenek Zeman potrebbe presto tornare ad allenare. Precisamente al Pescara, per quella che sarebbe la terza avventura in biancazzurro. A scriverlo sono i colleghi di Rete8. C'è anche il nome del boemo infatti, tra quelli che il club abruzzese sta valutando in caso di esonero di Alberto Colombo. Insieme a lui Andrea Camplone.