Zendaya è la protagonista del film 'Malcolm & Marie' su Netflix. La 24enne attrice statunitense (scuola Disney Channel) ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Il mio nome significa ringraziare. Essere diventata un'icona per gli adolescenti è un regalo, mi aiuta ad alleggerire il peso della responsabilità. Devo ringraziare le persone con cui sono cresciuta e che mi hanno permesso di diventare quello che sono. Per una giovane donna come me nel mondo del cinema è importante non solo non lasciarsi intimidire dal potere, ma anche non aver paura di esercitare il proprio, che troppo a lungo ci è stato detto di tenere a bada".



"Ho quasi 90 milioni di follower su Instagram? Il rapporto con i social è interessante, ma cerco di gestirlo e faccio il possibile per non lasciarmi assorbire da quella dimensione. Il rischio è di perdere il senso della realtà, mentre io sento il bisogno di restare in contatto con ciò che mi accade intorno. Riconosco il ruolo fondamentale dei social per restare in connessione con tutte le persone che mi apprezzano, però cerco di usarli solo per quel che riguarda la mia professione. Non pubblico ogni minuto quello che ho mangiato e non mi interessa quel tipo di consenso, la vera felicità è nei contatti umani".