Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, parla a Goal.com del sogno di allenare i nerazzurri: "Io ci ho sempre sperato, il mio percorso professionale da allenatore è stato sempre disegnato con l’obiettivo di tornare a casa, ma sfortunatamente quando ho fatto cose importanti, non era il momento giusto, perché sulla panchina dell’Inter sedevano allenatori che stavano facendo bene. In altre occasioni, invece, quella fortuna di cui parlavo in precedenza, non mi ha aiutato: se, ad esempio, a Genova mi avessero dato maggior credito o se, a Crotone, dopo aver fatto comunque bene, fossimo riusciti a salvarci, magari sarebbe stato diverso. Inutile stare a pensarci ora, alla fine non è andata così ed evidentemente finora non mi sono ancora meritato l’opportunità".