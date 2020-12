Intervenuto ai microfoni di Sky, Walter Zenga ha espresso il desiderio di tornare in fretta in panchina e spiegato come il sogno di allenare l'Inter sia sempre intatto in lui.



“Il riposo non si gode mai. Siamo abituati allo stress e quando ti mancano queste cose, ti manca tutto. Del lavoro di allenatore mi manca la quotidianità, lo spogliatoio. Anche le polemiche, perché fanno parte del gioco. Il mio sogno di allenare l’Inter? Ognuno di noi deve avere un sogno e deve essere sempre perseguito. A volte non si realizzano, ma durante il percorso hai delle belle soddisfazioni”.