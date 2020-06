L'allenatore del Cagliari, Walter Zenga ha concesso un'intervista sulla sua squadra ai microfoni di Radiolina in vista della ripresa.“L’infortunio di Radja? La mia fortuna è che riesco sempre a gestire anche le situazioni più banali. Spesso negli allenamenti schiero i giocatori fuori ruolo per vedere come si adattano in certe situazioni. Speriamo di recuperare Radja il prima possibile, ma sono sereno perché abbiamo alternative valide".Non dimentichiamoci che avremo 5 cambi: sarà difficile parlare di titolari e riserve. I giocatori devono mettersi in testa che un cambio a fine primo tempo non è una bocciatura, ci dev’essere un’apertura differente da parte di tutti”."Per lui è come se iniziasse da capo. I portieri sono i più penalizzati in questa sosta. Quando ero allenatore del Crotone e opinionista televisivo, ho sempre detto che i portieri che più di tutti mi hanno impressionato in Italia, tolto Donnarumma, erano Cragno e Meret. Alessio arrivava da un infortunio importante. Era tornato, non ha giocato l’ultima partita contro la Roma e poi c’è stata l’interruzione. Ora lui si sta allenando con grande impegno e attenzione, questo è quello che interessa al club"“Sono rimasto impressionatissimo dal 2001 Carboni. Potrei citare anche gli altri sette ragazzi della Primavera, ma faccio il suo nome perché per me ha qualità, capacità di attenzione e appartenenza è un giocatore importante. Carboni in allenamento è zitto, piglia le botte, fa i suoi errori, impara, si mette a disposizione e accetta i consigli. Poi davanti ha Klavan, Pisacane e Cacciatore che gli possono insegnare tutto”.