, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:Ma so che c'è un percorso, mica facile. PeròVentidue anni con quella maglia non si cancellano. Nonostante la mia irruenza".. Non è che io sia contrario ad allontanare una bandiera, per carità. Però i termini devono essere chiari. Non una cosa del tipo 'Vediamo se va in porto, sennò resti'. No, quello no. Me ne andai, ma dissi 'Tornerò'. Ci può essere un ragazzoHo scelto di rompere con delle squadre perché dall'altra parte mi offrivano di più, ma oggi riconosco che ho sbagliato. Avrei dovuto restare, maturare, crescere, magari sbagliare anche, come allenatore e come uomo".Alla vigilia delle partite, alle dieci di sera, faceva i blitz e veniva a bussare in camera: 'Tutto bene ragazzi?'. Grandiprima di tutto, per me un fratello. E poi, con quel piglio presidentesco. Ma anchee tanti altri siamo cresciuti assieme. Giochiamo da quando eravamo bambini. C'era e c’è un grandissimo rispetto tra di noi perché ci prendevamo le colpe. Una volta l'interista o il milanista allo stadio sapevano bene chi insultare. Oggi il tifoso è disorientato. Certo, te la puoi prendere con una stella di prima categoria, ma la bandiera di una squadra è altra cosa"., lo so bene. Poi ci separiamo, senza figli. Dopo sei mesi ci rimettiamo insieme, annulliamo la separazione e facciamo un figlio. Qualche mese dopo ci separiamo definitivamente"., troppe incomprensioni, troppa distanza. Io ho giocato agli Europei e ai Mondiali e lui non si è nemmeno fatto sentire. Poi lui si è ammalato. Io ero a Bucarest, mi sono precipitato a Milano. È stato allora,Leggendola, non credevo ai miei occhi: siamo stati lontani per una vita intera e in quelle righe, mentre si preparava a salutarmi per sempre, mi diceva che lui mi era sempre stato accanto, che aveva seguito passo dopo passo la mia carriera, che si era appuntato successi e critiche, che era fiero di me e che mi voleva bene. Ero distrutto".. Però li capisco e dico questo: quando ci si separa non ci sono vincitori né vinti, al massimo si pareggia la sconfitta. Il mio lavoro mi ha portato in giro per il mondo. Non sempre ho potuto essere accanto a loro, ma ho preso un aereo per vederli ogni volta che ho potuto.