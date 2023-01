Walter Zenga sulla Juve: “Mi è piaciuto il discorso che ha fatto Allegri, perché ha parlato di tre opportunità: campionato, con 60 punti, Europa League e Coppa Italia. Quei 60 punti in campionato, se sbagli una partita, sei tagliato fuori da qualsiasi cosa. In Europa League e Coppa Italia, essendo partite secche, i giocatori con esperienza e carisma potranno dire la loro. Per una questione personale di orgoglio”.