Lo storico ex-portiere di Inter e Nazionale, Walter Zenga, ha parlato al Corriere dello Sport sia del club nerazzurro, sia del campionato arabo in cui ha allenato.



GIRAMONDO - "Diciamo che non mi sono fatto mai mancare nulla. Ho bisogno di sentire lo stress in ogni sua forma. Ogni età ne offre un bel po’: l’ho assaporato da giocatore, da allenatore e adesso mi sono calato in questo nuovo ruolo, che mi gratifica. Faccio da cuscinetto tra la società e l’allenatore, seguo la costruzione del centro di allenamenti, metto a disposizione le mie conoscenze sulla organizzazione. Cose da fare ce ne sono ed a me non dispiace offrire quel che so. Non è poco, probabilmente, considerato che ormai sono a 63 anni"



AL NASSR - "Ecco, quello che è il club attuale di Ronaldo mi spinse a salutare e a rescindere, avviando un contenzioso attraverso la Fifa. In sei mesi, mai ricevuto uno stipendio, che recuperai ovviamente dopo. Oggi non accadrà più, siamo su altri livelli come si può facilmente dedurre".



BUFFON - "Gli ho mandato un messaggio. Ci sentiremo. U na leggenda, non un portiere come gli altri: non so se il più grande di tutti i tempi, perché le classifiche le ritengo false, ma un uomo che ha segnato il calcio internazionale per ben 25 anni. Dunque, già oltre. Uno che vince il premio come miglior portiere al mondo per 5 volte è una leggenda. Ma se tra il primo e il quinto trofeo sono trascorsi 14 anni, dico 14 anni, allora vuol dire che siamo al Monumento. Lei pensi che io ho conquistato quel riconoscimento in tre occasioni, nell’89, nel ’ 90 e nel ’ 91. Tragga le conclusioni. L’atleta e anche il personaggio sono stati immensi".



AUDERO, ONANA, CAPRILE - "Nel Mondo, ce ne sono tanti sullo stesso livello e dipende quindi dalle preferenze. In Italia, la scuola resiste, nonostante l’anno scorso Maignan ed Onana si siano presi la scena. Ma dei nostri, penso a Meret che ha vinto il campionato e lo ha fatto con padronanza assoluta, trasmettendo tranquillità; oppure a Vicario che si è guadagnato il Tottenham. A me piace Audero, fossi l’Inter farei una riflessione. E poi sono curioso di vedere Caprile e Carnesecchi, che hanno già dimostrato. Però dovrei aggiungere pure che Falcone e Di Gregorio hanno dato una loro impronta alle stagioni di Lecce e Monza».



SPALLETTI - "È strano però che Spalletti non sia in panchina, ma vedrete che tornerà presto: uno come lui non può restare a fare da spettatore. Però De Laurentiis ha scelto l’erede giusto, perché Garcia e un gran tecnico"



LUKAKU - "Ha una domanda alternativa? Lukaku è un giocatore che andrebbe alla Juve. E poi l’Inter sopravvive agli addii: siamo andati via io, il Fenomeno, Mourinho, tanto per fare tre nomi, ed è sempre una Grande".