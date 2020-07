L'allenatore del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato della gara che domani vedrà i sardi affrontare la Juventus.



ASSENZE A CENTROCAMPO - "Prima sono mancati Radja (Nainggolan ndr.) e Pellegrini, poi Rog e ora Nandez. Sembra un percorso di montagne russe e stiamo perdendo gli elementi più rappresentativi, ma sopperiremo al meglio alla sua assenza".



ROG E PEREIRO - "Penso che Marko Rog possa star bene, ieri l'ho visto un po' meglio e oggi dobbiamo ancora allenarci. In mezzo al campo abbiamo delle soluzioni che cercheremo di mettere insieme. Pereiro per me può giocare dopo la punta, l'ho visto giocare anche esterno nel 4-4-2. Noi gli abbiamo dato delle opportunità, domani probabilmente gliene daremo ancora, a lui come agli altri perché è giusto che la società possa valutarli tutti in vista del futuro".