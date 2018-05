Il Crotone ferma la Lazio e riaccende le speranze Champions dell'Inter. Dopo la brutta e inaspettata sconfitta di ieri sera nell'anticipo a San Siro contro il Sassuolo, i nerazzurri ringraziano Walter Zenga, che ferma sul 2-2 la formazione di Inzaghi e offre la possibilità agli uomini di Spalletti di giocarsi le ultime chance nella sfida in programma domenica prossima all'Olimpico di Roma. Un vero e proprio spareggio, con l'Inter che avrà l'opportunità di sorpassare i capitolini in extremis e conquistare il pass per la Champions League.



FATTORE PSICOLOGICO - Il ko contro il Sassuolo ha scatenato numerose polemiche sulla qualità della rosa nerazzurra e l'atteggiamento degli uomini di Spalletti, colpevoli di aver sottovalutato l'impegno contro la formazione di Iachini. L'Inter è chiamata a una reazione e la sfida dell'Olimpico rappresenta l'opportunità giusta per rispondere alle critiche arrivate nelle ultime ore e dimostrare di meritare un palcoscenico importante come quello della Champions League. Dall'altra parte, la Lazio, che dovrà rinunciare a Luis Alberto e alle prese con lo spinoso caso De Vrij, potrebbe risentire del contraccolpo psicologico dopo aver fallito il match-point sul campo del Crotone.



SPALLETTI - Luciano Spalletti spera di replicare il colpaccio del 26 agosto, proprio all'Olimpico, contro la Roma. Eccezion fatta per il ko in rimonta contro la Juventus a San Siro, in questo stagione l'allenatore nerazzurro si è dimostrato un abile stratega uscendo sempre imbattuto negli scontri diretti con le prime cinque, compresa la Lazio con lo 0-0 dell'andata. Oltre a quello contro i giallorossi, è arrivato il successo nel derby d'andata contro il Milan per 3-2 e ben cinque pareggi (di cui quattro 0-0) tra andata e ritorno contro Juventus, Napoli, Milan e Roma.



LAZIO MALE IN CASA - Se da una parte i numeri confortano l'Inter, in casa Lazio Simone Inzaghi non può certamente sorridere. In questa stagione, i biancocelesti hanno perso all'Olimpico contro le prime tre della classifica: Juventus, Napoli e Roma. Un altro particolare che fa ben sperare i nerazzurri, che preparano l'assalto al quarto posto.