Intervistato dalla testata romena ProSport, Walter Zenga commenta così l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Si tratta di un acquisto boom perché normalmente, oltre al calcio, Cristiano Ronaldo vuol dire un sacco di altre cose. E' un colpo impressionate per il calcio in Italia, perché si tratta di uno dei migliori giocatori al mondo. Scudetto? La Juventus ha vinto 7 volte, sarà la logica favorita. Ma dipende da quello che accade ora, perché sono convinto che ci saranno alcune cessioni pesanti: può andare via Gonzalo Higuain, oppure Miralem Pjanic. Altre squadre hanno fatto movimenti importanti, come il Napoli che ha cambiato allenatore prendendo il migliore del mondo, e l'Inter che adesso ha la squadra giusta per poter ambire allo Scudetto".